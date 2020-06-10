التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 480 فحصا و25 مريضا بالفيروس داخل المستشفى

اصدر مستشفى الحريري الجامعي التقرير عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، وبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. ولمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 480 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 226 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3 حالات .

– تسجيل حالة وفاة لرجل في العقد السادس من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة.

المصدر: الوكالة الوطنية