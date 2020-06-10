بالأسماء والمناصب.. أبرز التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2020 - 21:30

بالأسماء والمناصب.. أبرز التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء

منذ 17 mins 10 June، 2020
الحكومة اللبنانية
لبنان

عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، وهم على التوالي:
– وسيم منصوري
– سليم شاهين
– بشير يقظان
– الكسندر موراديان

كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها مايا دباغ، ومؤلفة من الأعضاء وهم:
– كامل وزني
– وجوزف حداد
– ومروان مخايل
– عادل دريق

وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان وهي كريستال واكيم .

وفي هيئة الأسواق المالية عُيّن: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري .

وشادي حنا عضو اصيل في هيئة التحقيق الخاصة.

كما عيّن مجلس الوزراء ايضاً:
– محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد
– غسان نور الدين مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة
– نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية
– جريس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر
– مروان عبود محافظاً لبيروت
– محافظ كسروان وجبيل بولين ديب

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة