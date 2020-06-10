بالأسماء والمناصب.. أبرز التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء

عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، وهم على التوالي:

– وسيم منصوري

– سليم شاهين

– بشير يقظان

– الكسندر موراديان

كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها مايا دباغ، ومؤلفة من الأعضاء وهم:

– كامل وزني

– وجوزف حداد

– ومروان مخايل

– عادل دريق

وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان وهي كريستال واكيم .

وفي هيئة الأسواق المالية عُيّن: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري .

وشادي حنا عضو اصيل في هيئة التحقيق الخاصة.

كما عيّن مجلس الوزراء ايضاً:

– محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد

– غسان نور الدين مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة

– نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية

– جريس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر

– مروان عبود محافظاً لبيروت

– محافظ كسروان وجبيل بولين ديب

المصدر: موقع المنار