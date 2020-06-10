بالأسماء والمناصب.. أبرز التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء

عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، وهم على التوالي:
– وسيم منصوري
– سليم شاهين
– بشير يقظان
– الكسندر موراديان
كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها مايا دباغ، ومؤلفة من الأعضاء وهم:
– كامل وزني
– وجوزف حداد
– ومروان مخايل
– عادل دريق
وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان وهي كريستال واكيم .
وفي هيئة الأسواق المالية عُيّن: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري .
وشادي حنا عضو اصيل في هيئة التحقيق الخاصة.
كما عيّن مجلس الوزراء ايضاً:
– محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد
– غسان نور الدين مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة
– نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية
– جريس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر
– مروان عبود محافظاً لبيروت
– محافظ كسروان وجبيل بولين ديب
المصدر: موقع المنار