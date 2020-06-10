إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: لم تسجل اليوم أي إصابة بالفايروس

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال بأن أي إصابة بفايروس covid-19 لم تسجل اليوم.

وأضاف البيان: “تم تسجيل 12 حالة شفاء بعد إجراء الفحوص المخبرية للمرة الثالثة التي بينت خلو المصابين من الفايروس، وبذلك يرتفع عدد المتعافيين الى 30. ولم تسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير، ونتيجة فحص الPCR للحالة المشتبهة التي سجلت أمس سلبية، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء مازال 58 مصابا توزعوا على الشكل الآتي:

– 47 حالة وافدة من إفريقيا.

– 3 حالات وافدة من أوروبا.

– 8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل 30 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام