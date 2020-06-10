المطران حنا: الكنائس المسيحية في فلسطين تبارك المواقف التي صدح بها الراحل شلح

دعا رئيس “اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس” المطران عطا الله حنا الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية للتمسك بالمبادئ التي رسخها الراحل الدكتور رمضان عبدالله شلح، والتي تدعو للوحدة في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وأوضح المطران حنا أن “الكنائس المسيحية في فلسطين تثمن وتبارك المبادئ والمواقف التي صدح بها الراحل شلح، وخاصة معاني الأخوة والوحدة والتعاضد في مواجهة العدو”، مشيرا الى أن “الراحل شلَّح كان يؤكد في خطاباته على الوحدة الفلسطينية ووحدة الامة العربية والإسلامية في مواجهة العدو”.

المصدر: فلسطين اليوم