جبهة العمل الاسلامي: التطبيع لن يغير إطلاقا من واقع الصراع مع العدو

أشارت جبهة العمل الإسلامي في لبنان في بيان، إلى أنه “في الوقت الذي يصر فيه العدو الصهيوني الغاصب للأرض والمقدسات على ضم أراض من الضفة الغربية بدعم وضوء أخضر أميركي، وفي الوقت الذي تخالف إسرائيل وتعاند وتضرب بعرض الحائط كل القرارات الأممية والدولية بشكل مستهجن وغير مسبوق نجد تسارع بعض الدول العربية وتراكضها لزيادة وتيرة التطبيع الخياني الفاضح والمستهتر بكل الحقوق العربية والفلسطينية، وبكل التضحيات الجمة ودماء الشهداء وأنين الجرحى وصرخات الأرامل وصبر الأسرى والمعتقلين، الذين، وعن سبق إصرار وترصد، قدموا تلك التضحيات على مذبح حرية الشعب الفلسطيني وحتمية تحرير أرضه واسترجاع عزته وكرامته ومقدساته من براثن المحتلين الغاشمين”.

واكدت ان “هذا التطبيع لن يغير إطلاقا من واقع الصراع الحضاري والإنساني والعقائدي مع العدو بل سيزيد المقاومين والمجاهدين عزيمة وقوة وإيمانا وإرادة في مواصلة مسيرة الكفاح والنضال حتى النصر والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام