وزير الصحة اليمني: حالات الوفاة والإصابات بكورونا في بلدنا بدأت بالانخفاض

أكد وزير الصحة في اليمن طه المتوكل أن “الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن بدأت بالانخفاض الملحوظ وكذا الوفيات وذلك بفضل الله وجهود الكوادر الطبية والصحية وتقديم الرعاية الصحية للمرضى منذ البدء بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء”.

وأشار المتوكل الى أنه “سيتم العمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء بما في ذلك لبس الكمامات بالأماكن العامة ورفع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من كورونا”، وشدد على “كافة المستشفيات العامة والخاصة الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمكافحة العدوى كون كثير من المرضى لا يتوفون بسبب هذا الوباء وإنما للبكتيريا التي تنتقل إليهم”، لافتا إلى أن “هناك قصور وكثير من الاختلالات في المستشفيات لابد من تصحيحها وإصلاحها”.

واوضح المتوكل أن “الوزارة عملت معايير وأدلة خاصة بمكافحة العدوى يجب الإلتزام بها وكذا في إدارة النفايات الطبية”.

المصدر: موقع انصار الله