وزير الصحة اليمني: حالات الوفاة والإصابات بكورونا في بلدنا بدأت بالانخفاض – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2020 - 19:58

وزير الصحة اليمني: حالات الوفاة والإصابات بكورونا في بلدنا بدأت بالانخفاض

منذ 9 mins 10 June، 2020
علم اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

أكد وزير الصحة في اليمن طه المتوكل أن “الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن بدأت بالانخفاض الملحوظ وكذا الوفيات وذلك بفضل الله وجهود الكوادر الطبية والصحية وتقديم الرعاية الصحية للمرضى منذ البدء بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء”.

وأشار المتوكل الى أنه “سيتم العمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء بما في ذلك لبس الكمامات بالأماكن العامة ورفع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من كورونا”، وشدد على “كافة المستشفيات العامة والخاصة الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمكافحة العدوى كون كثير من المرضى لا يتوفون بسبب هذا الوباء وإنما للبكتيريا التي تنتقل إليهم”، لافتا إلى أن “هناك قصور وكثير من الاختلالات في المستشفيات لابد من تصحيحها وإصلاحها”.

واوضح المتوكل أن “الوزارة عملت معايير وأدلة خاصة بمكافحة العدوى يجب الإلتزام بها وكذا في إدارة النفايات الطبية”.

المصدر: موقع انصار الله

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة