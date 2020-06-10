قاليباف: الثورة الاسلامية تمكنت باقتدارها من التصدي لغطرسة امريكا والكيان الصهيوني

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف إن “البرلمان الجديد تأسس في الوقت الذي يعمد الكيان الامريكي المجرم على الصعيد الدولي الى ممارسة اشد انواع العنف والخصومة ضد الشعب الايراني”، وتابع “الدليل الواضح على ذلك تمثل في واقعة استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني على ايدي الامريكيين”.

ونوّه قاليباف في حديث له خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور الاربعاء “بمكانة ايران الاستراتيجية في المنطقة والعالم”، وأكد انه “رغم الظروف العسيرة السائدة في المنطقة، لكن الثورة الاسلامية تمكنت باقتدارها على مدى العقدين الاخيرين من التصدي لغطرسة امريكا والكيان الصهيوني”.

من جهة ثانية، اكد قاليباف انه “يمكن حل المشاكل الراهنة بواسطة خطة خمسية واصلاح الوضع الاداري”، واشار الى “ثقة الشعب الكبيرة بالنظام وتطلعات الجمهورية الاسلامية الايرانية”، واضاف ان “احد نماذج هذه الثقة العليا تجسد في مراسم تشييع الشيهد سليماني التي شارك فيها ما يزيد عن 5 ملايين من ابناء الشعب الايراني”

وفيما اعرب قاليباف عن “تقديره لاعضاء مجلس صيانة الدستور لعقد الاجتماع معه اليوم”، دعا الى “استمرار الجهود المشتركة والمشاورات بين الجانبين”.

المصدر: وكالة ايرنا