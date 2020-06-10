وزير الخارجية الفسلطيني: خطوة “الضم” الإسرائيلية يجب ردعها ودفنها في مهدها

قال وزير الخارجية الفسلطيني رياض المالكي إن “خطوة الضم الإسرائيلية لأراض من دولة فلسطين يجب ألا تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها”.

كلام المالكي جاء الاربعاء في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بشأن تهديد العدو الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وقد عقد الاجتماع بطلب من دولة فلسطين.

وأضاف المالكي أن “لدينا كمنظمة من قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنع هذه الخطوة التي إن تمت فستعمل على استدامة الصراع والاستعمار الإسرائيلي وستقطع أوصال دولة فلسطين على حدود ما قبل العام 1967 وستكون بمثابة إعلان اسرائيلي رسمي، بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء التسوية التفاوضية وستساهم في تلاشي حل الدولتين”.

واعتبر المالكي ان “هذه الخطوة الاسرائيلية ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن تحمد عقباه وستزعزع الاستقرار وتقوض الأمن والسلام في الاقليم وفي العالم”.

المصدر: وكالة معاً