الصحة الفلسطينية بغزة: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة. وأشارت إلى أن “الحالتين من بين المحجورين داخل الحجر الصحي”.

وأوضحت الوزارة أن “إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في القطاع منذ مارس الماضي، ارتفع إلى 72 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، فيما تعافي 41 حالة”، وأكدت أنه “لا زالت 30 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل”.

وحذرت الوزارة من أن “استمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد الخناق على قطاع غزة وعدم توريد حصة القطاع من جملة المساعدات التي استلمتها السلطة الفلسطينية يضع الخدمات الصحية على المحك في مواجهة جائحة كورونا”.

وطالبت القدرة “الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لتوفير الاحتياجات الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري والتجهيزات الطبية وفق الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا”.

المصدر: فلسطين اليوم