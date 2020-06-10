اضراب لاطباء صيدا استنكارا للاعتداءات على الجسم الطبي في مختلف المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 18:26

اضراب لاطباء صيدا استنكارا للاعتداءات على الجسم الطبي في مختلف المناطق

منذ 19 mins 10 June، 2020
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لبنان

التزم أطباء صيدا بقرار نقابتهم بالاضراب العام والتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، استنكارا للاعتداءات التي يتعرض لها الجسم الطبي في مختلف المناطق.

وفي “مركز لبيب الطبي” في صيدا شارك الجسم الطبي بالوقفة الاحتجاجية ونفذوا اعتصاما وتوقفوا عن استقبال المرضى، كذلك توقفت العيادات الخاصة في المستشفى عن العمل.

واكد الدكتور رضوان المصري باسم “اللجنة الطبية” ان “ما يحصل من اعتداءات على الاطباء لم يعد مقبولا والمطلوب محاسبة المعتدين وبشكل علني فخلال هذا الشهر سجلت اربعة اعتداءات على الجسم الطبي في طرابلس ورياق والنبطية وتبنين وهذا غير مقبول، لذلك نطالب بأن يكون هناك حزم وتشدد لجهة توقيف ومعاقبة المعتدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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