الرئيس عون: لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة والبعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 18:26

الرئيس عون: لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة والبعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة

منذ 42 mins 10 June، 2020
عون
لبنان

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “اننا مع حق التظاهر ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، لكن البعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها، وأكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلا، خصوصا وأن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين”.

اضاف: “إن التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان، ولم يسبق ان حصل حتى في أسوأ ايام الحرب، وأدعو الجميع الى التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل الى مجتمعنا”.

واشار الرئيس عون الى انه “عقد في بعبدا اجتماعان ماليان وتم التوافق على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي نأمل ان تنتهي بأسرع وقت ممكن”.

وقال “لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة، وخصوصا تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي او إسقاط الحكومة. فلنتابع عملنا ولا نضيع الوقت بالرد عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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