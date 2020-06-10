حتي شارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية في منظمة التعاون الإسلامي: لتحرك فاعل وعاجل لمنع اسرائيل من ضم 30% من أراضي الضفة

شارك وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد الاحتلال الاسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

واكد حتي “ضرورة التحرك الفاعل والعاجل بالتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في مجلس الأمن ومع الأطراف الدولية الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بغية منع اسرائيل من القيام بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي ينسف إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة”.

وشدد على أن “المطلوب الخروج من حالة اللاحرب واللاسلم التي يستفيد منها الإحتلال الاسرائيلي، وتفعيل دور الرباعية الدولية من أجل إعادة إطلاق عملية السلام، حسب المرجعيات الدولية المعروفة ومنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وذلك على أساس خريطة طريق واضحة وجدول زمني محدد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام