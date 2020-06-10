يمين ترأست اجتماعا لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام وبحثت سبل التعاون مع الوكالة الدولية للهجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 16:56

يمين ترأست اجتماعا لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام وبحثت سبل التعاون مع الوكالة الدولية للهجرة

منذ 18 mins 10 June، 2020
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لبنان

ترأست وزيرة العمل لميا يمين بعد ظهر اليوم، بصفتها وزيرة وصاية، اجتماعا لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام، بحث في الخطوات الواجب اتخاذها في سبيل تفعيل دورها خصوصا في هذه المرحلة.

وكانت يمين استقبلت في مكتبها، وفدا من وكالة الامم المتحدة للهجرة (IOM) برئاسة مدير مكتب بيروت فوزي زيوت وعضوية ديما حداد وريان دعيبس، وكان عرض لأوضاع العمال والعاملات الاجانب والمشاكل التي تعترضهم في هذه المرحلة.

بعد الاجتماع، قال زيوت: “تشرفنا بلقاء معالي الوزيرة وتم البحث في مجالات التعاون المشترك بين الوكالة الدولية للهجرة ووزارة العمل في ما خص العمالة الاجنبية وآلية مساعدة الوكالة في عملية تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الوزارة في مجال العمالة الوافدة، وتوفير العودة الطوعية للعمال والعاملات الموجودين في لبنان بالتنسيق مع سفاراتهم والجهات ذات الصلة”.

أضاف: “كما بحثنا مع معالي الوزيرة آليات العمل المشترك مع باقي الجهات الحكومية والأممية والمنظمات غير الحكومية لمرحلة ما بعد ازمة كورونا، ضمن اطار مؤسساتي يضمن مشاركة الجميع في هذا المجال”.

وختم: “كذلك أطلعنا وزيرة العمل على برامج ومشاريع الوكالة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر والادارة الحدودية”.

واستقبلت وزيرة العمل أيضا، رئيس جمعية “لابورا” الاب سيمون فضول.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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