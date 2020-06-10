السعودية.. 36 وفاة جراء كورونا خلال يوم وارتفاع قياسي في الإصابات (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 16:56

السعودية.. 36 وفاة جراء كورونا خلال يوم وارتفاع قياسي في الإصابات (روسيا اليوم)

منذ 58 mins 10 June، 2020
أخبار موقع المنار

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