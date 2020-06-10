مصر تريد الانتهاء من المفاوضات حول اتفاق كامل بشأن قواعد ملء سد النهضة

قالت وزارة الري المصرية، اليوم الأربعاء، إنها تريد الانتهاء من المفاوضات حول اتفاق كامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بحلول السبت المقبل.وجاء في بيان صادر عن الوزارة، حول الاجتماع الثلاثي الافتراضي لوزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي أمس الثلاثاء، “من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم”.

وتابعت الوزارة “مصر أكدت على أن تكون فترة المفاوضات من 9-13 حزيران/يونيو 2020 للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل”. وذكرت أن الجانب المصري أكد على موقفه الثابت بـ “مطالبة أثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين….التوصل لاتفاق”، وأن “مرجعية النقاش هي وثيقة 21 شباط/فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية”. وأوضحت أنه “في ختام الاجتماع تم التوافق على عقد اجتماع آخر بحضور المراقبين اليوم 10 حزيران/يونيو الجاري”.

وعقد أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع لوزراء الري بمصر والسودان وأثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة بناء على دعوة من السودان. وكانت المفاوضات قد تعثرت مطلع العام الجاري بعد رفض أثيوبيا التوقيع على اتفاق مبدئي برعاية أميركية. وبدأت أثيوبيا في إقامة سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي يأتي أغلبها من النيل الأزرق.

المصدر: سبوتنيك