سفير ايراني لآخر أميركي: اخجل من شعبك الذي يتعرض للقمع بسبب العنصرية

وصف السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد تصريحات السفير الاميركي في لندن، فيما يتعلق بأحد المحكومين في قضية بيئية في ايران، بـ”الوقحة”.

واشار بعيدي نجاد الاربعاء الى “قمع الشرطة الامريكية الاحتجاجات ضد التمييز العنصري”، وقال إن “تصريحات السفير الامريكي حول معتقل ايراني وقحة ويجب عليه ان يخجل من شعبه الذي يتعرض للقمع بسبب شعار مناهض للعنصرية”.

وتساءل بعيدي نجاد “ألم يشاهد من نافذته عشرات الالاف من المواطنين في لندن يطالبون امريكا بالكف عن قمع الابرياء واحترام حقوق الانسان الم يشاهد كل ذلك؟”.

المصدر: وكالة ايرنا