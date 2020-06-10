وزير الدفاع التركي يقول إن المبادرة المصرية حول ليبيا غير صادقة وتهدف لكسب الوقت (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2020 - 15:24

وزير الدفاع التركي يقول إن المبادرة المصرية حول ليبيا غير صادقة وتهدف لكسب الوقت (سبوتنيك)

منذ 41 mins 10 June، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة