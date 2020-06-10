علي ابراهيم: تأمين حاجة المخابز والافران من المازوت بصورة آنية

أعلن رئيس نقابة اصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم، في تصريح، “ان ازمة مادة المازوت تمت معالجتها موقتا ريثما تفرغ البواخر حمولتها من هذه المادة”.

واشار ابراهيم الى ان الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين في منشآت النفط في الزهراني أدت الى تأمين حاجة المخابز والافران من المازوت بصورة آنية، بانتظار وصول البواخر لتفريغ حمولتها.

وشكر ابراهيم المسؤولين في الزهراني على اهتمامهم بمطلب الافران الحيوي لصناعة الرغيف، مثنيا على سرعة تلبية حاجات قطاع صناعة الخبز.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام