علي ابراهيم: تأمين حاجة المخابز والافران من المازوت بصورة آنية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 15:24

علي ابراهيم: تأمين حاجة المخابز والافران من المازوت بصورة آنية

منذ 41 mins 10 June، 2020
ارتفاع سعر الخبز في السودان
لبنان

أعلن رئيس نقابة اصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم، في تصريح، “ان ازمة مادة المازوت تمت معالجتها موقتا ريثما تفرغ البواخر حمولتها من هذه المادة”.

واشار ابراهيم الى ان الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين في منشآت النفط في الزهراني أدت الى تأمين حاجة المخابز والافران من المازوت بصورة آنية، بانتظار وصول البواخر لتفريغ حمولتها.

وشكر ابراهيم المسؤولين في الزهراني على اهتمامهم بمطلب الافران الحيوي لصناعة الرغيف، مثنيا على سرعة تلبية حاجات قطاع صناعة الخبز.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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