السفير المصري بعد لقائه الرئيس بري: موقفه ضمانة لا غنى عنها للاستقرار في لبنان والمشرق العربي

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، وبحث معه في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد اللقاء، قال السفير المصري::” تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وهو لقاء من لقاءات متكررة لمتابعة التطورات وللاستفادة من آرائه ومن التجربة العميقة لدولته، كما كانت مناسبة للتاكيد على كل التقدير للموقف الوطني الهام الذي اتخذه الرئيس بري منذ ايام وهو موقف يليق برجل دولة من مقام الرئيس بري وكان موقفه في رأيي شرطا اساسيا لتجاوز الفتنة التي اريد للبنان الوقوع بها”.

اضاف :”كما قلت سابقا ان الخلاف السياسي هو من طبيعة الاشياء وهو خلاف على مغانم قابلة للقسمة وان كل من يحاول ان ينقل الخلاف الى صراع بغيض والى منطقة غير قابلة للقسمة هو إما جاهل او متآمر وفي الحالتين يجب التصدي له ، والحقيقة ان الرئيس بري كان في طليعة من تصدى لطي هذه الصفحة وموقفه كما كان دائما يمثل ضمانة اساسية لا غنى عنها للاستقرار في هذا البلد وفي منطقة المشرق العربي”.

وعن الموقف المصري من الوضع في لبنان، قال السفير علوي :”الموقف المصري هو قطع اليد التي تحاول اثارة الفتنة. فالاستقرار هو خط أحمر وهو استقرار لمنطقة المشرق العربي وللامن القومي العربي”.

وختم :”التعويل الاساسي، ان تبقى الجسور مفتوحة بين القيادات السياسية اللبنانية وهذا الدور الاساسي يلعبه الرئيس بري وهو الميدان الذي تتقاطع عنده كل الطرق والرئيس بري هو ضامن رئيسي للاستقرار بعلاقاته وابوابه المفتوحة مع الجميع”.

اتحاد المدارس

واستقبل رئيس المجلس وفدا من اتحاد المدارس الخاصة والمدارس الكاثوليكية ضم: الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم، رئيس الرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت انطوان ديب، رئيس اقليم الآباء اللعازاريين الأب زياد الحداد، ورئيس مؤسسات امل التربوية الدكتور رضا سعادة.

وفي دردشة مع ااعلاميين أكد الاباتي الهاشم “ان الزيارة كانت مناسبة للتداول في الشؤون الوطنية وبحث مشاريع قوانين متعلقة بالتعليم الخاص.

كما استقبل الرئيس بري بعد الظهر رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور اليسوعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام