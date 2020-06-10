الآلاف قدموا التعازي برحيل شلّح في غزة

أَمَ آلاف المواطنين الفلسطينيين بيت العزاء الذي أقامته حركة “الجهاد الإسلامي” لرحيل أمينها العام السابق رمضان عبد الله شلّح، في ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة، في حين تلقت عشرات برقيات التعزية من قادة الأمة العربية والإسلامية، وشخصيات اعتبارية.

وعلى مدار ثلاثة أيام اكتظت ساحة الكتيبة بالمواطنين الذين قدموا من كل أنحاء قطاع غزة ومن كل الفئات والأحزاب والمؤسسات ليقدموا واجب العزاء بوفاة شلّح، حيث كان قادة حركة الجهاد والفصائل الفلسطينية وعناصر من “سرايا القدس” الذراع العسكري لـ”الجهاد” في استقبال المعزين.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أشادت بمناقب الراحل الكبير، مشيرة إلى حرصه المستمر على انجاز الوحدة الوطنية وتمسكه بالمقاومة ضد العدو الاسرائيلي كخيار وحيد لطرد المحتل وتحرير كل فلسطين.

المصدر: فلسطين اليوم