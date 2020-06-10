مظاهرة في ساحة رياض الصلح ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياساته المالية ودوره في ارتفاع سعر الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 13:54
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مظاهرة في ساحة رياض الصلح ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياساته المالية ودوره في ارتفاع سعر الدولار
منذ 14 mins
10 June، 2020
احتجاجات شعبية
الازمة الاقتصادية في لبنان
رياض الصلح
رياض سلامة
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