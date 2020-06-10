متظاهرون في مدينة طرابلس اقتحموا المالية وأجبروا الموظفين على اغلاقها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 13:52

متظاهرون في مدينة طرابلس اقتحموا المالية وأجبروا الموظفين على اغلاقها

منذ 24 mins 10 June، 2020
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