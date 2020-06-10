الكاظمي من نينوى: يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث في 2014 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 13:52

الكاظمي من نينوى: يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث في 2014

منذ 24 mins 10 June، 2020
مصطفى الكاظمي
العراق - عربي وإقليمي

قال رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة في العراق مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى إن “الفساد وسوء الادارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة”.

وأضاف الكاظمي خلال اللقاء انه “يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014″، ولفت الى أن “الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة”، وتابع أن “تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق واختلطت فيه الدماء وانتصرنا  ببطولات قواتنا البطلة” .

واكد الكاظمي “نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها”.

المصدر: الفرات نيوز

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