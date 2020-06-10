الكاظمي من نينوى: يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث في 2014

قال رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة في العراق مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى إن “الفساد وسوء الادارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة”.

وأضاف الكاظمي خلال اللقاء انه “يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014″، ولفت الى أن “الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة”، وتابع أن “تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق واختلطت فيه الدماء وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة” .

واكد الكاظمي “نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها”.

المصدر: الفرات نيوز