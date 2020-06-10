عُمان تحصي 689 إصابة جديدة بكورونا والبحرين تسجل 469

سجلت سلطنة عُمان والبحرين الأربعاء، أكثر من 1100 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة؛ ما يمثل انخفاضاً في المعدل اليومي للإصابات بالفيروس في البلدين. وأعلنت وزارة الصحة العمانية، عبر “تويتر”، أنها أجرت 2658 اختباراً للتقصي عن الحالات، أسفرت عن رصد 689 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ فضلاً عن تسجيل وفاة حالة مصابة بالفيروس. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة 18887 حالة، والوفيات 84 حالة؛ فيما بلغ العدد الكلي لحالات التعافي 4329.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية أنها أجرت 7899 فحصاً جديداً للتقصي عن المصابين بفيروس “كورونا”، كشفت عن 469 حالة قائمة جديدة. وبلغ عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 79، منها 14 حالة تحت العناية المركزة في مستشفيات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أن 5048 حالة وضعها مستقر، من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5062 حالة؛ علما بأن العدد التراكمي لحالات الإصابة في المملكة بلغ 16200، والوفيات 29. كما تعافت 503 حالات إضافية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين إلى 11109. وتحتل سلطنة عمان ومملكة البحرين المركزين السادس والسابع في قائمة الإصابات بـ “كوفيد 19” للدول العربية.

المصدر: سبوتنيك