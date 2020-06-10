الرئیس روحاني: الشعب الایراني هشَم عظام امريكا بوحدته وتلاحمه

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “الادارات الأمريكية لم تحظ باحترام العالم، لكن الادارة الأمريكية الحالية باتت هي الأقل احتراماً من سابقاتها”، موضحاً أنها “داست على كل القوانين الدولية، أمثال قوانين البيئة واليونسكو، كما تجاهلت حقوق الشعوب المظلومة في العالم كالشعب الفلسطيني، فضلا عن الغائها للاتفاقيات مع العديد من الدول بمافيها دول صديقة لأمريكا”. وفي كلمته أمام مجلس الوزراء الاربعاء، قال روحاني إن “الولايات المتحدة كانت حتى الان من اسوأ الدول في موضوع مكافحة فيروس كورونا”، مضيفاً “لقد اختارت أفشل الأساليب في مواجهة الفيروس وتسببت بخسائر كبيرة للشعب الأمريكي، وبالتالي اثبتت الادارة الامريكية الحالية أنها ليست مؤهلة لادارة هذا البلد الكبير”.

وتابع رئيس الجمهورية أن “هذا الأسلوب لمواجهة كورونا في امريكا تزامن خلال الاسبوعين الاخيرين مع حالة شديدة من القمع من الأدارة الامريكية ضد شعبها ، حيث قامت الشرطة والعسكر بقتل وقمع الشعب بأمر من البيت الابيض”. واعتبر أن “سياسة الضغط وخنق الانفاس هي سياسة دائمة وقديمة لأمريكا ، فهم على التاريخ اينما وجدوا مظلوما يضعون ركبتهم على رقبته لاخماد انفاسه والقضاء عليه، فهذا الاسلوب ليس مجرد تصرف من شرطي في احدى المدن بل هو الاساس في السياسات الأمريكية”. وأشار الرئيس روحاني الى أن الشعب الايراني الكبير “هشَم عظام امريكا عندما ارادت وضع ركبتها على رقبته، ولم تعد قادرة على مواصلة الضغط على هذا الشعب”. وتابع قائلا إن “امريكا ولغرض مواصلة سياسة الضغط تبحث عن مخططات جديدة ، وتحاول عرقلة رفع الحظر التسليحي عن ايران الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا”.

وأوضح أن امريكا “تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بمنع رفع الحظر التسليحي عن إيران، لكن المنتظر من الاعضاء الدائمين خاصة البلدين الصديقين روسيا والصين ان يقفوا بوجه المؤامرة الامريكية .”. واكد روحاني في الختام أن “جميع المؤامرات الامريكية ضد إيران باءت بالفشل حتى الآن، ونحن واثقون من فشل مؤامراتها الجديدة ، وسنعمل بكل ما في وسعنا من أجل تطوير قدراتنا الدفاعية”.

المصدر: ارنا