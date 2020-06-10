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June 10 2020 - 12:22

تسجيل 8404 إصابة كورونا جديدة في روسيا

منذ 42 mins 10 June، 2020
روسيا تسجل 5236 إصابة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة خلال 24 ساعة
أخبار دولية - روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا الأربعاء، تسجيل 8404 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 1195 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 493657 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 8404 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 493657”. وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1195، و735 بضواحيها، وسجلت مدينة سان بطرسبورغ 313 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 10386 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 252783 شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 216 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 6358.

المصدر: سبوتينك

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