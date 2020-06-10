صفوف أمام محاكم السير في العدليات لدفع الغرامات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن محكمتي السير في بيروت وبعبدا وفي سائر المحافظات تشهدان زحمة غير مسبوقة منذ البارحة من قبل المواطنين الذين يتوافدون لدفع غرامات السير المترتبة عليهم، والمتعلقة بمخالفات قرار التعبئة العامة التي أصدرتها وزارة الداخلية والبلديات على مراحل عدة، وهي لا تزال مستمرة لغاية تاريخه.

ومنذ يوم أمس يقف المواطنون في صفوف طويلة أمام مدخل المحكمة مع تسجيل إشكالات محدودة دفعت بعناصر الدرك الى التدخل أكثر من مرة وسط صراخ واحتجاجات من المواطنين في قصر عدل بيروت الذين اعترضوا على الإزدحام الكثيف وعدم إلتزام البعض إجراءات الوقاية ووضع الكمامات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام