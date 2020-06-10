الهند تسجل أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية الأربعاء، تسجيل 9.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 276583 حالة. ووفقا لمعطيات الوزارة، يخضع 133632 شخصا للعلاج، وتماثل للشفاء 135205 أشخاص[ 5991 خلال يوم]، وتوفي 7745 شخصا [279 شخصا خلال يوم]. وأوضح بيان الوزارة أن حجم الإصابات الأكبر كان في ولاية ماهاراشترا وسط البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من ثلث جميع الإصابات 90787 (2259 خلال الـ24 ساعة الأخيرة)، وتأتي ولاية تاميل نادو، في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات فيها الى34914 حالة (1685 خلال الـ24 ساعة الماضية)، واحتلت منطقة العاصمة دلهي المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات الكلي إلى 31309 حالة(بزيادة 1366 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة).

وفقًا لتقديرات جامعة جونز هوبكنز ، احتلت الهند المركز الخامس في العالم من حيث عدد الإصابات ، متخطية بذلك إيطاليا وإسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية تمديد تدابير الإغلاق حتى الـ30 حزيران/يونيو، وذلك بالمناطق المحددة لاحتواء تفشي الوباء. لكنها حددت في ذات الوقت ثلاث مراحل لإعادة فتح القطاعات المغلقة الواقعة خارج مناطق الاحتواء. وبحسب القرار، سيسمح لدور العبادة والمطاعم، الفنادق والمراكز التجارية، بفتح أبوابها بدءاً من الثامن من الشهر المقبل، فيما يتم تخفيف ساعات الحظر لتبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا. وسيُسمح بعمل المدارس والمؤسسات التعليمية بالاتفاق مع السلطات المحلية. فيما سيترك قرار إعادة فتح الصالات الرياضية والقاعات والمنشآت الترفيهية والمسارح ودور السينما ضمن مرحلة ثالثة وفقا لتقييم الموقف.

المصدر: سبوتنيك