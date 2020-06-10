الرئيس روحاني: يجب على دول العالم ان تقف امام المؤامرة الاميركية فيما يتعلق بالاتفاق النووي والحظر التسليحي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 10:46
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الرئيس روحاني: يجب على دول العالم ان تقف امام المؤامرة الاميركية فيما يتعلق بالاتفاق النووي والحظر التسليحي
منذ 23 mins
10 June، 2020
الرئيس روحاني
ايران
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