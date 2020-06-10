سامسونغ تطور هواتف قابلة للطي لم يسبق لها مثيل!

سجل المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية USPTO مؤخرا، براءة اختراع جديدة لشركة سامسونع، لتطوير أنواع غير مسبوقة من الهواتف القابلة للطي.

وتبعا للتسريبات فإن هواتف سامسونغ القادمة ستختلف كليا عن باقي الهواتف القابلة للطي الموجودة حاليا، إذ ستزود بهياكل من نوع خاص يمكن طيها من المنتصف، ويمكن تحريك أحد قسميها بعد الطي بصورة أفقية ليظهر للمستخدم جزء من الشاشة المطوية، أي لن يكون الأخير بحاجة إلى فتح الهاتف على مصراعيه عند الرغبة في استعمال الكاميرا الأمامية أو مشاهدة أرقام لاتصالات الواردة أو الوقت على سبيل المثال.

وبالنظر للصور المسربة لهذه الهواتف نلاحظ أنها ستحصل على العديد من التقنيات المفيدة والمتطورة، مثل ماسح لبصمة العين لحماية معلومات الجهاز وخصوصيتها، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في القسم المثبت عليه الشاشة.

وعلى الواجهة الخارجية للجهاز ثبتت كاميرا أساسية أحادية العدسة، أما الواجهة الخلفية فضمت كاميرا أمامية صغيرة، وربما حساسات لاستشعار الإضاءة.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونغ تقدمت بطلب ترخيص هذا النوع من الأجهزة في مارس الفائت، ومن المتوقع أن تطرحه في الأسواق العام القادم ليكون منافسا مقبول الثمن لهواتف موتورولا القابلة للطي.

المصدر: روسيا اليوم