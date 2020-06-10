الاحتلال الاسرائيلي يعتقل الشاب مصطفى أبوغزالة من البلدة القديمة في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 09:10
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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل الشاب مصطفى أبوغزالة من البلدة القديمة في القدس المحتلة
منذ 16 mins
10 June، 2020
اعتقال فلسطيني
الاحتلال الاسرائيلي
القدس المحتلة
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