الاحتلال الاسرائيلي يعتقل الشاب مصطفى أبوغزالة من البلدة القديمة في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 09:10

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل الشاب مصطفى أبوغزالة من البلدة القديمة في القدس المحتلة

منذ 16 mins 10 June، 2020
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