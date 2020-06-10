مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين أول قائد “أسود” لسلاح الجو

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع أمس، على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور رئيسا لأركان سلاح الجو، ليصبح بذلك أول ضابط “أسود” في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد فروع القوات المسلحة الستة، في تعيين يأتي في خضم جدل واسع يشهده هذا البلد حول التمييز العنصري فيه.

وبراون (57 عاما) الذي يتولى حاليا منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ، سيصبح بهذا التعيين أول جنرال “أسود” في تاريخ الولايات المتحدة يرئس أحد أسلحة البنتاغون الستة (سلاح الجو، سلاح البحر، سلاح البر، مشاة البحرية، خفر السواحل والقوة الفضائية).

وبصفته قائدا لسلاح الجو فإن هذا الضابط الطيار سيصبح ثاني جنرال “أسود” في تاريخ الولايات المتحدة يشارك في عضوية هيئة أركان الجيوش المشتركة، علما بأن الجنرال الوحيد الذي سبقه إلى هذه الهيئة كان كولن باول الذي ترأسها بين 1989 و1993.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتا مقابل صفر على تثبيت الجنرال براون في هذا المنصب.

وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى الترحيب بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه الجنرال براون في هذا المنصب، وكتب في تغريدة على تويتر”يوم تاريخي لأميركا، متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون، الرجل الوطني والقائد العظيم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية