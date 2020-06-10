غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2020 - 07:34

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 20 mins 10 June، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة