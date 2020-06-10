الجوف: 5 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية خبوالشغف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 07:34

الجوف: 5 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية خبوالشغف

منذ 21 mins 10 June، 2020
أخبار موقع المنار

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