الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع : #تعلبايا، #سعدنايل، #قب_الياس، #حوش_الحريمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 05:54

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع : #تعلبايا، #سعدنايل، #قب_الياس، #حوش_الحريمة

منذ 51 mins 10 June، 2020
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