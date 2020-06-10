سوريا: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية الثلاثاء، تسجيل إصابتين مخالطتين بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 146.

وأشارت الوزارة إلى أن “إجمالي عدد الإصابات بلغ 146 إصابة مؤكدة أن شفي منها 62 وتوفيت 6 حالات”.

وأخضعت الوزارة بلدة رأس المعرة للحجر الصحي الأحد الماضي، بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا الأردن، وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد في مطلع مارس الماضي، لشخص قدم من خارج البلاد، فيما سجلت أول حالة وفاة في نهاية الشهر ذاته.

المصدر: سانا