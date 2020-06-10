ليبيا: إغلاق حقل الشرارة النفطي للمرة الثانية في 24 ساعة

أكد مصدران ليبيان اليوم الثلاثاء، توقف إنتاج النفط في حقل الشرارة الليبي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، عقب الإعلان عن استئنافه.

ولم يصدر تعقيب من المؤسسة الوطنية للنفط، التي أعلنت في وقت سابق اليوم، حالة “القوة القاهرة” على صادرات الخام من الشرارة، قائلة، إن “مجموعة مسلحة أغلقت الحقل”، بعد أن أجبرت العاملين على وقف الإنتاج.

وأضافت، أن “المجموعة المسلحة التي اقتحمت أمس الاثنين حقل الشرارة النفطي، تتبع المدعو العميد محمد خليفة، آمر ما يسمى بحرس المنشآت النفطية بالجنوب والمدعو أحمد إبراهيم بن نايل”.

وعبرت المؤسسة من جهة أخرى، عن قلقها من “خرق هذه المجموعة المسلحة لبرنامج مكافحة جائحة كورونا الصارم المتبع في جميع منشآت المؤسسة، وتعتبر دخولهم إلى الحقل بهذه الطريقة تهديد خطير لصحة العاملين”.

وأفادت المؤسسة بأنها أبلغت “مكتب النائب العام عن الجريمة وستتخذ كل إجراء ممكن لملاحقة هؤلاء المجرمين على الصعيد المحلي والدولي”.

المصدر: وكالات