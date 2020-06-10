مصر تسجل 1385 إصابة و35 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2020 - 02:34

مصر تسجل 1385 إصابة و35 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

منذ 1 ساعة 10 June، 2020
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عربي وإقليمي - مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 1385 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 411 حالة شفاء إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 36829 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء إجمالا 9786 حالة، والوفيات 1306 حالات.

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بكورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابة بالفيروس.

وبالمقارنة مع إحصائية أمس الاثنين، لم تتغير المؤشرات الثلاثة تقريبا، حيث كانت الإصابات الجديدة أمس 1365 حالة، والوفيات 34 حالة، وحالات التعافي 414.

المصدر: وكالات

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