سلامة يطلب من الصرافين المرخصين التقدم من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعا للأسعار التي تحددها النقابة يوميا

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان جاء فيه: “يطلب من جميع الصرافين المرخصين من الفئة “أ” أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميا والتي مفترض ان تنخفض تدريجيا. على الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد. يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير اليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الاموال نقدا. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعا لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية.

يضاف ان اي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يحال الى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام