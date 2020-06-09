بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وإطلاق المفاوضات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي اليوم، عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت في ليبيا.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب المحادثة، أن بوتين وميركل “عبرا عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا”.

وأضاف البيان أن الجانبين “أكدا عدم وجود أي بديل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت وبدء المفاوضات بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالا لمقرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وتناول الحديث الجوانب الأساسية لتطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك المسائل المتعلقة بضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان.

كما تبادل الطرفان الآراء حول تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، وعبرا عن قلقهما بشأن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، وقرارات مجموعة نورماندي 2019.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل العملية التفاوضية في إطار مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية ومجموعة نورماندي على حد سواء.

وشدد الرئيس الروسي مجددا على أهمية إقامة حوار مباشر بين السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في جنوب شرق البلاد.

وتطرق بوتين والمستشارة الألمانية إلى مكافحة جائحة كورونا، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة في البلدين والهيئات الأخرى على هذا الصعيد.

المصدر: وكالات