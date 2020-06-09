ثلاث منظمات حقوقية بحرينية تهنئ نبيل رجب بالإفراج عنه وتؤكد على حق رجب وبقية سجناء الرأي بنيل الحرية الكاملة من غير شروط

قدمت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية التهنئة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نبيل رجب بالتهنئة لنيله الحرية بعد اعتقال دام خمس سنوات بسبب تغريدة انتقد فيها الحرب على اليمن وعلى خليفة تهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

الحقوقي البارز نبيل معروف بعمله ونشاطه الحقوقي الدولي والتزامه التام بالمعايير الحقوقية الدولية وقوانينها وكان استهدافه من حكومة البحرين بسبب نشاطه ومناصرته لحقوق الانسان في البحرين بشكل خاص وكل ضحايا الانتهاكات بشكل عام.

وأكدت المنظمات الحقوقية الثلاث على حق جميع سجناء الرأي بنيل الحرية الكاملة وغير المشروطة واسقاط الأحكام القضائية التعسفية بحقهم وانصافهم وجبر الضرر، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات البديلة بحقهم هي ظلم مضاعف وقيد بديل وخطوة فاقدة لإحترام حقوق الانسان، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وإيقاف الانتهاكات وسياسة الإفلات من العقاب وتطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقايق و الاستعراض الدوري الشامل ضمن آليات الامم المتحدة، وهو ما يتطلب اصلاح حقوقي جذري وشامل.

منتدى البحرين لحقوق الانسان

معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان

المصدر: موقع منظمة سلام للديمقراطية