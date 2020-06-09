عبد الصمد زارت قطار واتفقت معه على معايير مرحلة الفرز الثانية لمنصب مدير عام تلفزيون لبنان

اجتمعت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، صباح اليوم، بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، الذي زارته في مقر وزارته بمبنى ستاركو، برفقة أمين سر مكتبها كلود عاد.

واتفقت عبد الصمد مع قطار على معايير المرحلة الثانية من فرز المرشحين لمنصب مدير عام/رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، على أن تبدأ يوم غد الأربعاء مرحلة التقييم الثانية، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الذي تولى عملية الفرز الأولى، والتي أسفرت عن اجتياز 75 مرشحا من أصل 139 إلى المرحلة الثانية.

وحرصت وزارتا الإعلام والتنمية على أقصى معايير الشفافية في مرحلة الفرز الأولى، بحيث تم حجب أسماء المرشحين ومناطقهم وطوائفهم وسائر المعلومات الشخصية المتعلقة بهم.

وفي ختام هذه المرحلة، تم تسليم وزارة الإعلام لائحة تكشف فقط عن الأسماء التي لم تتجاوز المرحلة الأولى مع تعليل أسباب رفضها. كما تم تقييم المرشحين في المرحلة الأولى على أساس الشروط العامة الموضوعة.

أما المرحلة الثانية من الفرز التي تبدأ غدا الأربعاء فستتولاها لجنة مشتركة من وزارة الإعلام ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مع الحفاظ على مبدأ حجب المعلومات الشخصية الذي اعتمد في المرحلة الأولى من اسم وعنوان ومذهب وجنس المتقدم وسوى ذلك من معلومات شخصية. وبنتيجة هذا الفرز الثاني الذي سيتم فيه تقييم المرشحين على أساس الشهادات المعطاة أفضلية والمهارات الإضافية، ينتقل المرشحون إلى مرحلة التقييم الثالثة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام