دياب ترأس اجتماعا امنيا عرض الإجراءات بحق من افتعلوا المشاكل السبت الفائت وموضوع التزام الصرافين بسعر صرف الدولار

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم اجتماعا أمنيا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، مدير شعبة المعلومات العميد خالد حمود، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، مدير مكتب المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذت بحق الأشخاص الذين أقدموا على افتعال المشاكل وتحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات نهار السبت الفائت، كما جرى البحث في موضوع التزام الصرافين بسعر صرف الدولار.

وكان الرئيس دياب استقبل بعد ظهر اليوم النائب السابق عاطف مجدلاني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام