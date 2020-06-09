انقطاع الاتصالات الخليوية وتوقف محطات الارسال بين قرى الهرمل ومنطقة الشمال

ناشد مخاتير وفعاليات قرى وبلدات منطقة الهرمل وزير الاتصالات طلال حواط والقائمين على شركات الخلوي ضرورة العمل سريعا لتشغيل المحطات التى تؤمن خدمات الخلوي لعدد من قرى القضاء مع منطقة الشمال.

جاء ذلك في كتاب مفتوح اشاروا فيه الى ان “المحطات في قرى وبلدات وادي الكرم، وادي بنيت، رأس المال، الشطاح، جباب الحمر والروح، أضحت جميعها خارج الخدمة، وذلك بسبب امتناع المتعهد عن إمداد المحطات بمادة المازوت مما أدى إلى توقفها عن الخدمة وأدى إلى انقطاع خدمة الاتصالات وخاصة بين بلدات المنطقة وقرى ومناطق الشمال”.

ولفت الأهالي الى ان “استمرار توقف المحطات عن الخدمة يؤدي إلى أضرار وخسائر وتعطيل لمصالح المنطقة، ولم تفض المراجعات والاتصالات مع المعنيين إلى نتيجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام