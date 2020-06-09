دمشق: واشنطن هي المسؤولة المباشرة عن معاناة السوريين

أكَّد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أنَّ تصريحاتِ المبعوث الأميركي جيمس جيفري بخصوص الأوضاع الراهنة في سوريا تشكِّلُ اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين. ولفت الى أنَّ “تشديدَ العقوباتِ هو الوجهُ الآخرُ للحربِ المعلنةِ على سوريا بعد ترنُّحِ المشروعِ العدواني والهزائمِ المتتالية للمجموعات الإرهابية”.

وقال المصدرُ الرسمي السوري إنَّ “هذه السياسةَ الأمريكيةَ سوفَ تفشلُ أمامَ اصرارِ السوريين على التمسكِ بسيادةِ وطنهم واستقلاليةِ خياراتِهم السياسيةِ والاقتصادية”، وأكد أنَّه “لو كان هناكَ شرعيةٌ دولية حقيقية وتضامنٌ عربي، لكان من الواجبِ محاسبةُ الإدارةِ الأمريكية على هذه السياسة، التي تستهدفُ الإنسانَ السوريَ في حياته اليومية”.

المصدر: قناة المنار