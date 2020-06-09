أكثر ذكاء… دراسة تكشف تأثير الإنترنت على المسنين

اكتشف علماء سويسريون أن الاستخدام المتكرر للإنترنت عند كبار السن من الرجال، في المقام الأول، يساعد على وقف التدهور المعرفي.

ووفقا للدراسة العلمية المنشورة في ” Scientific Reports”، التي شارك فيها 900 شخص، اجتازوا اختبارا إدراكيا مرتين بفاصل ست سنوات.

وجمع العلماء معلومات حول عدد المرات التي استخدم المشاركون فيها الإنترنت، باستخدام مقياس من الصفر (لم يتم استخدام الإنترنت مطلقا) إلى أربعة (استخدامه كل يوم لمدة ثلاث ساعات أو أكثر). بالإضافة إلى ذلك، أخذوا في الاعتبار بياناتهم الديموغرافية، والتعليم والوظائف وهل هناك نشاط عقلي أم لا.

ومن أجل قياس الوظائف المعرفية، قدم العلماء للمشتركين اختبارا يجب فيه ربط 25 نقطة ببعضها بعضا بأسرع ما يمكن ودون أخطاء بترتيب تصاعدي. كما طُلب من المشاركين في التجربة الجمع بين الأرقام من واحد إلى 13 والحروف من A إلى L بترتيب تصاعدي وترتيب أبجدي.

وتبين أنه كلما كان الشخص يستخدم الإنترنت أكثر، كان من الأسهل تجاوز كلا الاختبارين، أي أن قدراته المعرفية أعلى من أقرانه الذين لم يستخدمو الإنترنت أبدا. علاوة على ذلك لوحظ هذا الشيء عند الرجال بشكل رئيسي.

ولم تتضح بشكل كامل صلة الوصل بين استخدام الإنترنت ومعدل الذكاء والقدرة المعرفية لدى كبار السن، وما تزال البحوث جارية لتحديد العوامل.

المصدر: سبوتنيك