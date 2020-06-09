بوتين وميركل: لا بديل عن وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية بليبيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي الثلاثاء عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت في ليبيا.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها إن “بوتين وميركل عبرا عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا”، وأضافت أن “الجانبين أكدا عدم وجود أي بديل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت وبدء المفاوضات بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالا لمقرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

كما تناول الحديث الجوانب الأساسية لتطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك المسائل المتعلقة بضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان.

المصدر: روسيا اليوم