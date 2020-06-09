“لبنان القوي”: للابتعاد عن أعمال العنف والتعرض للرموز الدينية

دان تكتل “لبنان القوي” النيابي “أعمال العنف والتعرض للرموز الدينية”، ودعا “بالحراك في الشارع الى الالتزام بالقوانين والأساليب السلمية والى الضغط لتحقيق الافكار الاصلاحية ولا سيما ملفات الفساد والتعاون على كشفها.

ونبه التكتل في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد الكترونيا الثلاثاء ان “الاهداف السياسية المشبوهة التي تؤدي الى إفشال الحراك فيما المطلوب استمراره لتحقيق الاصلاحات المطلوبة”.

من جهة ثانية، شدد التكتل على “وجوب قيام الحكومة بالتعيينات اللازمة ولا سيما منها التعيينات المالية، فضلا عن تعيين الشواغر في مراكز المحافظين وبقية التعيينات المطروحة، وهو يلتزم العمل على تصحيح الغبن الواقع على الطائفة الارثوذكسية”.

واكد التكتل “المضي في معركة اقرار القوانين التي يخوضها وخصوصا تطوير قوانين مكافحة الفساد والتشريعات التي قدمها التكتل في هذا الاطار، لا سيما قانون المحكمة الخاصة لمكافحة الجرائم المالية وقانون كشف الحسابات والممتلكات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام