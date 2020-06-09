وحدة إدارة الكوارث بصور: إصابتان جديدتان بكورونا

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور جنوب لبنان في بيان ثان لها الثلاثاء أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل إصابتين بكورونا مؤكدتين ومثبتتين مخبريا، وذلك بعدما تبين أن الفحص الأولي الذي أجري في المطار كان سلبيا، وأن الحالتين المصابتين حاليا كانتا في الحجر المنزلي”.

وأكدت الوحدة “ضرورة التزام الإرشادات والتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة العامة لجهة إلزامية الحجر وعدم التهاون والإخلال بشروط الحجر الصحي، لما قد يؤثر على سلامة المجتمع، وذلك بناء على تعليمات رئيس طبابة القضاء ورئيس لجنة الأمن الصحي في وحدة إدارة الكوارث الدكتور وسام غزال”.

وأشارت الوحدة إلى أن “الفحوص السابقة مهما كان عددها قد تعطي آمانا كاذبا ووجوب إجراء الPCR عند نهاية فترة الحجر التي تستغرق أسبوعين وعدم التخالط والاندماج المجتمعي قبل الحصول على PCR سلبي”، ولفتت إلى أن “أي وافد جديد سيكون مجبرا على إعادة الفحص حتى من دون ظهور أي عوارض عليه”، وتمنت على “الأهالي تفهم دقة المرحلة والتعاون لما فيه صحة الجميع وسلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام