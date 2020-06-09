النائب إيهاب حمادة تابع قضية منح التعليم

أجرى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور ايهاب حمادة إتصالا بمدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مستفسرا عن الطريقة الجديدة المعتمدة لاستقبال التعاونية طلبات منح التعليم والمساعدات المرضية عبر “ليبان بوست”، وآلية إنجازها وصرف اعتماداتها.

وأوضح خميس أن “هذا القرار هو ظرفي وسيرفع خلال الأسبوعين المقبلين، وتم تأمين 80% من القيمة الاجمالية لمنح التعليم بالرغم من الظروف المالية الحالية التي تمر فيها البلاد”.

بدوره شكر “تجمع المعلمين في لبنان” النائب إيهاب حمادة على “اهتمامه ومتابعته لقضية تهم عشرات آلاف المعلمين وموظفي القطاع العام وأسرهم، ويستفيد من تسديدها أيضاً عشرات آلاف معلمي القطاع الخاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام